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مصر للطيران تنشر صورا وفيديو لأولى رحلاتها السياحة من موسكو لشرم الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة مصر للطيران صور وفيديو ترصد وصول أول رحلات شركة مصر للطيرانالقادمة من موسكو  إلى مطار شرم الشيخ وتحمل على متنها 297 راكبا.

 

وكان مطار شرم الشيخ قد أستقبل صباح اليوم الثلاثاء أول الرحلات التى تسيرها مصرللطيران قادمة من موسكو وتحمل على متنها عدد من السياح الروس.

 

وذلك بعد استئناف حركة الطيران العارض مابين المدن الروسية والمنتجعات المصريةبالغردقة وشرم الشيخ.

 

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات شركة مصر للطيران بطراز الإيرباص 330/300 القادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها 297 سائحا.

 

حيث كان فى استقبال الطائرة اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ ولفيف منقيادات المطار وهيئة تنشيط السياحة ، ولكونه اول خط مباشر بمصرللطيران من موسكو إلى شرم الشيخ تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه في استقبال الرحلات والطائرات الجديدة في جميع مطارات العالم.

 

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب وتقديم الورود والشوكولاته وبعضالهدايا التذكارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمطار ومراجعة تقديم شهادات الـPcr وشهادات تطعيم لقاحات مع الركاب.

 

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تسير  مصرللطيران خط منتظم بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ  أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بطراز الآيرباص A330-300 والذى يسع لعدد 301 مقعد والطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED  بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة الى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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