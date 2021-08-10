شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية": رئيس الوزراء وجه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت وزارة التنمية المحلية الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولى، وأشادت الوزارة بجهود رئيس الوزراء المستمرة فى تذليل كافة الصعاب والتحديات التى تواجه البرنامج منذ بدايته وحتى الآن، وخاصة فى قطاع تنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين .

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى أشاد بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تطوير البنية التحتية والتنمية المحلية وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين، وتحقيق البرنامج بعض الإنجازات مؤخراً وكان آخرها إعلان الأمم المتحدة عن إدراجه بمنصة "أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن رئيس الوزراء وجه كافة الجهات المشاركة فى تنفيذ البرنامج لاستكمال التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الصلة لتذليل العقبات التنفيذية فى تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين والإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات وإنهاء كافة الخطوات التنفيذية طبقا للجدول الزمنى للبرنامج وذلك لتحقيق نتائج ملموسة تحسن بيئة الاستثمار الصناعى فى المحافظتين، لافتا إلى أن البرنامج ينفذ حتى نهاية 2023 فى إطار يضمن تأهيل المحافظات للتخطيط والتشغيل وإدارة مواردها محليا، ضمن توجه الدولة لتطبيق اللامركزية والتخطيط التشاركى بين المحافظات وجهات الدولة المركزية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

وفى السياق ذاته وجه البرنامج الشكر لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة على مجهوداتهم فى إنجاح المشروع وتوفير مكون محلى لتنمية المناطق الصناعية بقيمة 4 مليار جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بتمويل 2 مليار جنيه من مخصصات البنك الدولي، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص فى الإدارة لتصبح نموذج يحتذى به فى تنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مصر لجذب الاستثمار الصناعى وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات تلك المحافظات.

وأشار البرنامج إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى لترفيق المناطق الصناعية فى أكتوبر 2020 وجارى تنفيذ الأعمال فى قطاعات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والغاز الطبيعى بالتوازى مع الإعداد لطرح المرحلة الثانية من الترفيق فى أكتوبر المقبل.