شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة تعطل جسر لندن الشهير بسبب خطأ تقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب خطأ تقني في ترك جسر لندن الشهير عالميًا في العاصمة البريطانية، لندن، مفتوحًا، حيث لم تتمكن السيارات والمشاة من العبور بسبب عطل الجسر، وتسبب في أزمة مرورية أمس الاثنين، وقد يتسبب العطل في مزيد من المشاكل المرورية اليوم الثلاثاء بعد العطل الذي أجبره على الإغلاق أمام الجمهور وسائقي السيارات.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، لقطات عن بعد لجسر لندن وهو معطل، بعد أن فتح أجزاءه للسماح لسفينة خشبية كبيرة طويلة بالمرور، ويعتبر جسر لندن أحد الجسور العديدة فوق نهر التايمز الذي يربط الأجزاء الوسطى والجنوبية من المدينة.



صور تعطل الجسر

وتسببت هذه المشكلة في حدوث مشكلات مرورية لعدة ساعات، والتي لم يتم حلها إلا في حوالي الساعة 9 من مساءً أمس الاثنين، وأظهرت الصور التي التقطت من مكان الحادث صفوفًا طويلة من حركة المرور مقامة على جانبي الجسر الذي تملكه وتموله وتديره شركة سيتي أوف لندن كوربوريشن.



الجسر معطل



الجسر مفتوح

وأكدت شرطة مدينة لندن في تغريدة لها على تويتر أن الجسر كان عالقًا بسبب “عطل فني“، في حين أن العديد من الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر الجسر عالقًا في وضع قائم بعد فتحه للسماح لسفينة طويلة بالمرور.

ويُفتح الجسر حوالي 800 مرة في العام الواحد، وتسبب العطل الفني في طوابير طويلة من حركة المرور في جميع أنحاء المدينة، مع اضطرار المشاة إلى إيجاد طرق أخرى لعبور النهر.