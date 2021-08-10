شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحذر القاطنين فى الخرطوم بعد تجاوز النيل منسوب الفيضان بـ60 سم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السودان اتخاذ الاحتياطات اللازمة للقاطنين فى الخرطوم بعد تجاوز النيل منسوب الفيضان، ووفقا للجنة الفيضان السودانية، "تجاوز منسوب النيل عند ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء 17.10 متراً، متجاوزاً منسوب الفيضان بـ 60 سنتمتراً".

وأضافت بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، : يعني هذا أنه على القاطنين في الخرطوم وشمالها اتخاذ كافة الإحتياطات اللآزمة حمايةً للأنفس والممتلكات".

وأوضحت اللجنة السودانية، أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 629 مليون مترمكعب حيث حدثت زيادة طفيفة في منسوب مياه النيل الأزرق صباح اليوم عند محطة ود العيس بولاية سنار اذ ارتفع المنسوب الى 17,32 متراً بزيادة 4 سنتيمترات عن منسوب الأمس بينما بلغ إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 250 مليون متر مكعب .

ونقص تصريف المياه عند خزان الروصيرص 12 مليون متر مكعب نهار اليوم ليصل إلى 627 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 639 مليون متر مكعب، وارتفع الإيراد عند سنار ليبلغ 717 مليون متر مكعب مقابل 702 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 15 مليون متر مكعب.

وكانت أعلى زياد مقارنة بالأمس سجلت عند خزان مروي إذ بلغت اليوم 800 مليون متر مكعب مقابل 775 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة تبلغ 25 مليون متر مكعب.

وزاد تصريف جبل أولياء وعطبرة وأعالي السيتت وخشم القربة إذ سجل جبل أولياء 66 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ64 مليون متر مكعب ليوم أمس، أي بزيادة بلغت 2 مليون متر مكعب وسجل أعالي عطبرة والستيت 256 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ 179 مليون متر مكعب ليوم أمس ليكون الفارق 77 مليون متر مكعب.

وحذر البيان اليومي بأن قطاع سنار – الخرطوم سوف يشهد إرتفاعا بمعدل 3 سم وقطاع مروي – دنقلا سوف يشهد إرتفاعاً بمعدل 4 سم لكن يظل الإرتفاع الأعظم في الخرطوم والتي سجلت 17.10 مترا متجاوزة منسوب الفيضان بـ 60 سم، اي باكثر من نصف متر.

ووفقاً لبيان اللجنة فإن التوقعات تشير الى توالي انخفاض المنسوب في الخرطوم ليوم غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس مقارنةً باليوم الثلاثاء ليكون 17.10 اليوم مقارنة بـ 17.04 ليوم غدٍ و17.00 ليوم الخميس.

وختم البيان بالتنبيه الى انه "على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة".

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل الى انخفاض منسوب نهر النيل الرئيسي إلى 15مترا و50 سم بانخفاض 6 سم عن منسوب الامس.

فيما سجل نهر عطبرة 14 مترا و 72 سم بانخفاض 8 سم عن منسوب الامس مضيفا أن الفاصل المداري تراجع قليلا الى داخل الحدود السودانية ليمر اليوم باقصى شمال ولاية البحر الأحمر والحدود الشمالية وشمال دارفور ومن المتوقع ان يظل على موقعه خلال اليوم .ومن المتوقع هطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء من الولاية.