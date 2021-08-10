شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وصول 700 ألف جرعة الدفعة الثانية من لقاح جونسون خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصول 700 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون لمصر كدفعة ثانية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى دعم مجموعة العمل الإفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT” ، بالتعاون مع البنك الإفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبلت لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، ورئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للصادرات والواردات بروفيسور "بنديكت أوراما"، على رأس وفد، لبحث خطة توريد شحنات لقاحات "جونسون أند جونسون" عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT"، بالتعاون مع البنك الإفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما أكدت الوزيرة، جاهزية الطاقة الإنتاجية لمصانع فاكسيرا لتصنيع أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا وتوزيعها للدول الأفريقية من خلال آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT”، وذلك بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الإفريقية.

