شكرا لقرائتكم خبر عن "أبناء مطروح" لذوى الهمم يتصدر مراكز أولى بمسابقة "الحلم المصرى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "فخر كبير".. هذا هو شعور شعب مطروح لما يحققه أبنائهم من إنجازات، وما يتخطونه من أحلام، ولعل هذا هو الحال الذى يشعرون به الآن بعد الذى تمكن أبناء مطروح من ذوى الهمم من إنجازه

تمكن فريق أبناء مطروح من ذوى القدرات والهمم، من الفوز بمسابقة الحلم المصرى للفنون المنظم من قبل المدينة الشبابية بالإسكندرية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

من ناحيته، توجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتهنئة، بأبناء مطروح من ذوى الهمم المشاركين فى المسابقة، وذلك بعد نجاحهم فى الحصول على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وجاءت النتائج المشرفة لمحافظة مطروح فى معظم المجالات التى شاركوا فيها بعد منافسة قوية مع العديد من أبناء محافظات مصر، وهى حصول الفرقة المسرحية على المركز الأول عن عرض أغنية الموت، حيث حصلت المسرحية على العديد من الجوائز، وهى الأولى: "جائزة أحسن إخراج مركز أول، جائزة أحسن ديكور مركز أول، جائزة أحسن ملابس مركز أول، جائزة أحسن ملابس مركز أول، جائزة أحسن ممثل فردي، جائزة أحسن ممثلة فردي، وحصول فريق الأسكتش على المركز الثانى بعرض عريسى، وحصول فريق الإلقاء الشعرى على المركز الثانى وذلك مع مشرف البعثة أحمد خطاب مسؤول مكتب ذوى القدرات والهمم بالمديرية.















