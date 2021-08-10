شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من المدونين العرب يصل القاهرة لزيارة معالم مصر السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، وفد من المدونين العرب عددهم 5 أشخاص، قادمين من مختلف الدول العربية في زيارة لمعالم مصر السياحية والأثرية والمدن السياحية أيضا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن وفد المدونين العرب، سوف يزور بعض معالم القاهرة، ثم يتوجه إلى مدينتي الإسكندرية والعلمين ومدينة الغردقة أيضا، حيث تستمر زيارته لمصرحتى يوم 16 أغسطس الجارى.

واستقبل وفد المدونين العرب، في مطار القاهرة الدولي، فور وصولهم، نسرين عثمان اليمديرة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، وسها كمال من مكتب هيئة تنشيط السياحة، وذلك تسهيلا لاجراءات وصولهم بالمطار.

ومن المنتظر أن يغادر الوفد القاهرة يوم، 16 أغسطس المقبل بعد إنهاء زيارته الترويجية لمعالم مصر السياحية والأثرية، على مستوى مختلف الدول العربية.