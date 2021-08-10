شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن بسبب انقطاع التيار بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من انقطاع وضعف التيار الكهربائى بالعقار الخاص به بمدينة طنطا.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تم ما يلي:-

1-إجراء معاينة فنية للعقار محل الشكوى لمعرفة سبب انقطاع وضعف التيار الكهربائي.

2-تبين وجود عطل بالكابل المغذى للعقار .

3-تم إصلاح عطل الكابل وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

4- أصبحت التغذية الكهربائية مستقرة.

وأشار الجهاز إلى أنه تم التواصل من قبل مسئولى الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم فى الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المهندس ماهر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر. او من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم ،او على الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.