الرئيس السيسى يهنئ كوت ديفوار وسنغافورة بعيديهما القوميين

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واترا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى .

كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة جمهورية كوتيفوار بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة .

وبعث رئيس الجمهورية - كذلك - برقية تهنئة مماثلة إلى رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي، وأوفد الرئيس، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة جمهورية سنغافورة بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة .

