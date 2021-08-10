براءة متهم في قضية "أحداث عنف بولاق الدكرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الخامسة إرهاب والمنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، ببراءة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم، في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف بولاق الدكرور".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والآمن العام.