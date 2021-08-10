حُكم نهائي.. براءة المتهم بضرب مستشار إعلامي لـ"فاندام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة مستأنف النزهة، بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس شخص 3 أشهر بتهمة التعدي بالضرب على مستشار إعلامي للفنان العالمي "فاندام" وبراءته من التهم المنسوبة له، مما أدى لإصابته بجروح استدعت علاجه.

بداية تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة النزهة بلاغًا من "وليد التلباني" يعمل مستشار إعلامي دولي لعدد من الفنانين منهم "فاندام"، بتعرضه للإصابة بقطع جرحي في رأسه على يد جاره بسبب مطالبته بغلق المياه، لتصليح المواسير الخاصة بالعقار.

وقال السباك الذي تواجد وقت الواقعة في شهادته، إن المتهم ضرب المجني عليه على رأسه بآلة حادة، مما أدى لإصابته.