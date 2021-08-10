وفد إعلامي روسي يصل للقاء مسئولين بعد استئناف حركة الطيران بشكل كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي وفداً اعلامياً روسيا، في زيارة للبلاد تتضمن (القاهرة والغردقة)، لنقل آخر الإجراءات التي تمت في المطارات والأماكن السياحية المصرية التي يمكن للسائح الروسي زيارتها، خاصة بعد عودة الرحلات الجوية من العاصمة الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ بعد توقف دام 6 سنوات.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصل الوفد الروسي والذي يضم 5 ركاب إلى مطار القاهرة الدولي، علي الطائرة المصرية القادمة من الغردقة، قامت نسرين عثمانلي مديرة مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي، باستقبال الوفد فور وصوله من الغردقة على أولى الرحلات التي وصلت من العاصمة الروسية إلى البحر الأحمر، وقامت سها كمال نائب مدير المكتب بمتابعة إنهاء الإجراءات.

وأضافت المصادر، يعقد الوفد عدة لقاءات اعلامية مع مختلف المسئولين، في إطار عودة الرحلات الجوية بشكل منتظم من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ.