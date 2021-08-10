"الريف المصري": الاستثمارات ضرورة حتمية للنهوض بالمجالات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال اللواء عمر عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان يتعدى كونه مشروعًا زراعيًّا، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة وإقامة الأنشطة الزراعية القائمة على العمران وفتح مجالات كثيرة للشباب وتوفير البيئة الصالحة لتحقيق ذلك.

وأضاف عبد الوهاب، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية، برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان "الاستثمار الزراعي.. خطوات استباقية ومستقبل واعد"، أن مصر دولة مرتبطة بالزراعة، مشددًا على أهمية التعاون والشراكات المختلفة لتطوير التنمية المستدامة واستصلاح الأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة؛ مما يعطي الفرصة لعمل مجتمعي عمراني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أهمية الاستثمارات في الزراعة والتي باتت تمثل ضرورة حتمية للنهوض بأعمال الزراعة التعاقدية والإنتاج الزراعي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري أن شركة الريف المصري لها رؤية قائمة على فكرة وعمل وتتنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030 والتنمية المستدامة، والتي ترتكز على الأهداف العامة والنهج الذي تقوم عليه كمطور، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة اختبار كبير مع البعد البيئي لأعمال التنمية المستدامة.

وشدد عبد الوهاب على أهمية وجود خريطة في مصر توضح الأراضي الصالحة للزراعة لاستصلاح الأراضي؛ وبها المقنن المائي مع جودة المياه، موضحًا أن شركة الريف المصري تقبل شرائح متعددة تكمن في صغار الشباب والمزارعين وكذلك شريحة المنتفعين؛ خصوصًا شرائح واضعي اليد وصغار وكبار المستثمرين.

وشدد رئيس شركة الريف المصري على أهمية العلم والتدريب والإرشاد الزراعي والتوعية من خلال مركز بحوث الزراعة، مشيرًا إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 8 مليارات جنيه؛ منها الحصص العينية والحصص النقدية، مؤكدًا التوسع في مناطق العلمين والفراراة وغرب المنيا، مع أهمية التنسيق مع الجهات في وزارة الزراعة والري؛ لإضافة مساحات جديدة منها أيضًا مناطق الطور وجنوب سيناء.