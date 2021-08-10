"البحوث الزراعية": مصر تربعت على قوائم الدول المنتجة والمصدرة للتمور وتجميع الألبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن خريطة الاستثمار الزراعي في مصر حققت طفرة كبيرة من حيث زيادة الرقعة الزراعية؛ خصوصًا مع التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والداجني والسمكي، وشهدت مصر توسعًا أفقيًّا لإنتاج الحاصلات الزراعية ودعم فاتورة التصدير إلى الخارج.
ووجه سليمان، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية، برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان "الاستثمار الزراعي.. خطوات استباقية ومستقبل واعد"، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى مؤسسة الأهرام على تبنيها معرضًا متخصصًا يلقي الضوء على القطاع الزراعي ويوفر فرص العمل في كل التخصصات الزراعية.
وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في إنتاج التمور وتربعت على قوائم الدول المنتجة والمصدرة لهذا المنتج، إضافة إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها في قطاع تجميع الألبان.