"البحوث الزراعية": مصر تربعت على قوائم الدول المنتجة والمصدرة للتمور وتجميع الألبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن خريطة الاستثمار الزراعي في مصر حققت طفرة كبيرة من حيث زيادة الرقعة الزراعية؛ خصوصًا مع التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والداجني والسمكي، وشهدت مصر توسعًا أفقيًّا لإنتاج الحاصلات الزراعية ودعم فاتورة التصدير إلى الخارج.

ووجه سليمان، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية، برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان "الاستثمار الزراعي.. خطوات استباقية ومستقبل واعد"، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى مؤسسة الأهرام على تبنيها معرضًا متخصصًا يلقي الضوء على القطاع الزراعي ويوفر فرص العمل في كل التخصصات الزراعية.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في إنتاج التمور وتربعت على قوائم الدول المنتجة والمصدرة لهذا المنتج، إضافة إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها في قطاع تجميع الألبان.