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شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غد الأربعاء شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، خلال فترات النهار.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، أن الطقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، خلال فترات الليل، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين و4 درجات.

وأشارت إلى أنه توجد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة، يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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