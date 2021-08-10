الإمام الأكبر يوافق على انضمام فريق "سفراء الأزهر" لمبادرة اتحاد شباب الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على انضمام فريق "سفراء الأزهر" لاتحاد شباب الجمهورية، لتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، ويعمل الاتحاد على دعم الكوادر الشبابية، في عمل مؤسسي منظم إلى جانب تخطيط وتنفيذ أنشطة مجتمعية مختلفة.

وأوضحت الرابطة في بيان لها، الثلاثاء، أنه من المقرر استحداث برنامج تحت عنوان "سفراء الأزهر نحو الجمهورية الجديدة"، يتضمن عقد لقاءات و أنشطة وورش عمل في مجالات دعم قدرات الشباب، لزيادة الوعي الشبابي بالـ قضـايا الـوطـنـيـة ودعم سياسة الحوار المجتمعي البناء.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي لدعم الدور التنموي الذي يقوم به فريق سفراء الأزهر في (38) كلية بجامعة الأزهر، بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة في التأهيل لفرص العمل، إضافة إلى المشاركة المجتمعية التطوعية من خلال المبادرات والتعاون مع العديد من الجهات المختلفة.

ومن جانبه، ثمن" فريق سفراء الأزهر"، هذه المبادرة، من أجل المشاركة في رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم الشباب في كافة المجالات.