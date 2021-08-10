شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف : ندعم الدعاة والواعظات فى صناعة التجديد والتعايش المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف: إن الأصل في المجتمع المصري هو العيش المشترك، لافتًا إلى أن علو صوت بعض الجماعات المتطرفة خلال بعض الفترات يعد استثناءً.

وأضاف خلال مؤتمر دور الدين في دعم التعايش المشترك الذي عقدته الهيئة القبطية الإنجيلية بأحد الفنادق، أن الوطن لجميع أبنائه، مشيرًا إلى أنه على مدار التاريخ لن تجد أزمات طائفية على مستوى النخبة، داعيًا إلى ضرورة تحول مفاهيم التسامح، والتعايش المشترك من مستوى النخبة إلى مستوى الشارع.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن ثمة مبادرات تجري في هذا الشأن من بينها مبادرة الواعظات، والراهبات، معربًا عن تقديره للمجلس القومي للمرأة نظير دعمه في هذا الشأن، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة تجاه الفقراء لإقامة حياة كريمة من صميم المواطنة.

ولفت إلى أن ثمة طفرة جرت النهوض بمستوى التثقيف الإسلامي، والمسيحي، مؤكدًا أن التحديات القائمة، وأن القناعات الحقيقية هي السبيل لترسيخ التسامح.

واستطرد: بعض الناس منفذ لقيادات المؤسسات، لكننا نريد أن يتحول الدعاة، والواعظات إلى صناعة التجديد، والتعايش، ونريد أيضًا صناعة قادة للرأي العام الديني الوسطي.

وأوضح إلى بناء برنامج ضخم يشمل إلى جانب الثقافة الأصيلة دراسة علم النفس، والاجتماع، وغيرها، معرجًا إلى أن هذا الجهد جاء على إثر جهد سنوات، منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الديني.

وعدد وزير الأوقاف الإصدارات التي أنتجها برنامج التعايش المشترك منذ بدايته، مبتدئًا بـ"حماية الكنائس"، والذي تطور حسب قوله إلى حماية دور العبادة واحترام معتقدات الآخرين.

وأعلن عن مؤتمر سيقام في فبراير المقبل تحت عنوان "عقد المواطنة"، وأثره في تحقيق السلام المجتمعي، والعالمي، مندهشًا من حصر المواطنة في بعدها الديني فقط، وأردف قائلًا:" لن يحترم الناس ديننا إلا إذا تفوقنا في دنيانا".