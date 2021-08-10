شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة استقبال أول رحلة لمصر للطيران من روسيا لشرم الشيخ بخراطيم المياه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصر للطيران فى بيان لها اليوم الثلاثاء إن مطار شرم الشيخ أستقبل اليوم أول رحلات شركةُ مصر للطيران إلى شرم الشيخ والقادمة من موسكو

وقال البيان أنه استكمالا لخطة تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران عقب قرار استئناف الحركة الجوية المباشرة بين المطارات الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة .

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات شركة مصر للطيران بطراز الايرباص 330/300 القادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها 297 سائحا .

حيث كان فى استقبال الطائرة اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ ولفيف من قيادات المطار وهيئة تنشيط السياحة ، ولكونه اول خط مباشر بمصر للطيران من موسكو الي شرم الشيخ تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه في استقبال الرحلات والطائرات الجديدة في جميع مطارات العالم.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب وتقديم الورود والشوكولاتة وبعض الهدايا التذكارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار ومراجعة تقديم شهادات ال Pcr وشهادات تطعيم لقاحات كورونا مع الركاب .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران خط منتظم بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ ايام الثلاثاء والخميس والسبت بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد والطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الاعمال وشاشات شخصية بدرجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة الى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة .