شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: استمرار إيقاف العمل بـ4 محطات بالخط الثالث حتى السابعة صباح غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق، استمرار إيقاف العمل بـ4 محطات بالخط الثالث من عدلى منصور حتى قباء، حتى السابعة صباح غد بسبب أعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد.

وأضافت الشركة، أن إنشاء كوبرى علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو استلزم إيقاف العمل فى 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور حرصا على سلامة الركاب.

وأوضحت الشركة، أنه تقرر الإيقاف ابتداء من الساعة الواحدة منذ ظهر السبت الماضى حتى الساعة 7 صباحا من غدا الأربعاء، مع استمرار العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.

ومخطط تعود حركة الخط الثالث لكامل طبيعتها بعد السابعة من صباح غد من العتبة حتى عدلى منصور من الاتجاهين.

