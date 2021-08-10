شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة فى مصر تحتفل باليوم العالمى للشباب الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر الخميس القادم 12 أغسطس باليوم العالمي للشباب بهدف إظهار دور الشباب الأساسي والحلول المبتكرة التي يقدمونها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والتعافي من جائحة كوفيد-19، حيث تُحيي الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اليوم العالمي للشباب لعام 2021، من خلال مؤتمر عبر الفيديو لتشجيع مشاركة الشباب وابتكاراتهم والحلول الريادية التي يقدمونها. وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

يسلط موضوع احتفالية هذا العام بيوم الشباب العالمي بعنوان ❞ تحويل النظم الغذائية: الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب❝ - الضوء على أهمية مشاركة الشباب الهادفة لنجاح هذا الجهد العالمي وإسماع أصواتهم.

تجمع الاحتفالية نحو 500 من الشابات والشباب يمثلون العديد من المبادرات الشبابية من أنحاء مصر، والهادفة، حيث سيتم استعراض ابتكارات وحلول وأفكار ريادية مقدمة من الشباب من أجل معالجة التحديات التي يواجهها نظامنا الغذائي ومواجهة أوجه عدم المساواة على مستوى الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي.