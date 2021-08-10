شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر للجميع وهناك رغبة صادقة من الدولة لدعم العيش المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القس الدكتور أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن العيش المشترك قضية حقيقية، وهناك نموذج هام جداً لهذا العيش في مصر، موضحا أن حدود الحرية هى احترام الآخر، وهي أحد أهم قواعد العيش المشترك وحق الاختلاف والمواطنة تؤكد هذا.



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وأوضح القس أندريه زكى، خلال مؤتمر دور الدين فى دعم العيش المشترك، أن اختطاف النصوص الدينية قضية خطيرة جدا، يجب أن نفهمها جميعا، موضحاً أن البعض يساوي التفسير بالنص وهذا ليس صحيحا، فهناك دائما سماحة في النص بينما هناك جمود في التفسير.

ولفت أندرية زكي أن البعض يعطي التفسير أهمية أكبر من النص، بينما لا يوجد قراءة واحدة صحيحة، فالكل ظروفه التي تضع ملامح للقراءات المتعددة، موضحا أن التطرف الديني يبدأ عندما يحاول البعض أن يحاول وضع قراءة وحيدة للنص، في حين أن الفهم متعدد ويحتمل التأويل دائما، وهناك تشابه كبير بين المسلمين والمسيحيين في التعامل مع النصوص المقدسة.



جانب من المؤتمر

وأشار زكي إلى أن الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني هامة جدا، إلا أن المشكلة في أن معتقدات الناس مهمة ولا تتغير بسهولة أو بسرعة، مؤكدًا أن هناك رغبة صادقة في دعم العيش المشترك وقبول الآخر والتعددية، ويوجد مكان للجميع وهذا ما يشير إليه الرئيس السيسى دائما.

ونظمت الهيئة الإنجيلية اليوم الثلاثاء، مؤتمر عن دور الدين فى دعم العيش المشترك يشارك خلاله عددا من منظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس شيوخ وممثلين عن الأزهر والأوقاف وعدد من رؤساء تحرير الصحف وأساتذة الجامعات.