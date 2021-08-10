شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر موعد للحصول على منح دراسية لطلاب الثانوية العامة من أبناء أسر تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ فى استقبال طلبات طلاب أسر تكافل وكرامة المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة لحصولهم على منحة دراسية جامعية كاملة فى العام الدراسى الجامعى 2021/2022 مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأن آخر موعد للتقديم اليوم الثلاثاء.

‎وكانت الوزارة قد نشرت عبر صفحتها على "فيس بوك" المزايا ومتطلبات التقديم واحصل على استمارة التقديم.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعىُ بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن فى توفير منح لأبناء أسر "تكافل وكرامة" المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة للحصول على منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي 2021 /2022 مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.