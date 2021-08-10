شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوز السرعة المقررة بالطرق الصحراوية تحت مجهر المرور.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الداخلية بقائدى المركبات من مستخدمى طريق ( القاهرة / الإسكندرية / العلمين الصحراوى) إتجاه مرسى مطروح بالالتزام بالسرعات القانونية المقررة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى المركبات المخالفة.

وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة، حفاظاً على أرواح وممتلكات مستخدمى الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، والمساهمة فى إبراز المظهر الحضارى للطرق المصرية.