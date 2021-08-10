شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تغلق مستشفى خاص ومخزن أدوية لمخالفة للاشتراطات الصحية بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق مستشفى غير مطابق للاشتراطات الصحية، ومخزن أدوية غير مرخص فى منطقة المعادى بمحافظة القاهرة، وذلك خلال حملة شنتها إدارة العلاج الحر والتراخيص التابعة لقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن قسم الرعاية المركزة وغرفة العمليات بالمستشفى غير مطابقين للاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، فضلا عن ضبط ماكينتى غسيل كلوى غير مرخصتين.

وأضاف مجاهد، أن المخزن التابع للمستشفى غير مطابق للاشتراطات الصحية، ويضم كميات كبيرة من أصناف الأدوية المختلفة والتى تضمنت أدوية مخدرة، وكميات من مختلف المحاليل الطبية، والمستلزمات الخاصة بغرف العمليات.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، إن المخزن يتبع مستشفى خاص فى منطقة المعادي، ويتكون من ثلاث غرف ومكاتب إدارية تابعة للمستشفى، إلى جانب سكن لأطباء المستشفى، مضيفا: "أنه حرصا على صحة المرضى، تم إحالة حالات غسيل الكلى المسجلة فى المستشفى الخاص إلى وحدات بديلة فى مستشفيات وزارة الصحة، لمواصلة جلسات الغسيل الكلوي"