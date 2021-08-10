شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 26 شاباً والتفتيش على 128 منشأة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
وتلقت الوزارة تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 11 شهادة قياس مستوى المهارة، و12 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة .
وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 128 منشأة، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على منشأة يعمل بها 110 عمال.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً واجتماعياً، قامت المديرية بصرف منحة زواج لعامل بمبلغ 3 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 5 آلاف جنيه .
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.