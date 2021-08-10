شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بالرى لاستكمال المناقشات حول فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لاستكمال المناقشات حول أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الأفريقية.

ويعد أسبوع القاهرة للعام الحالى هو المؤتمر الرابع فى سلسلة المؤتمرات التى بدأت عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الله، ويأتى تتويجاً للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة للمياه فى النسخ الثلاث السابقة منه، حتى أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامة فى مصر والشرق الأوسط.

وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الرابعة من الاسبوع، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير فى استخدامات الأراضى والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية بشكل متسارع، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً.

ويشارك فى هذا الحدث الهام عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين خلال اكثر من 70 جلسة فنية، ويقام على هامش الاسبوع معرض لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب اعادة استخدام المياه.