شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 130 طن لحوم أضاحى كدفعة رابعة بالمحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، استمرار توزيع لحوم صكوك الأضاحى فى المحافظات، حيث سيتم عقب صلاة الجمعة المقبلة، وحتى الخميس 19 أغسطس الجارى، توزيع الدفعة الرابعة من لحوم أضاحى الأوقاف، حيث سيتم توزيع (130) طنًا فى محافظات: "الجيزة – المنوفية – كفر الشيخ –الشرقية- بورسعيد - الإسكندرية – القاهرة– الفيوم– القليوبية- بنى سويف – البحيرة – المنيا – الغربية – أسيوط – الدقهلية– البحر الأحمر – السويس – دمياط – الإسماعيلية – شمال سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – جنوب سيناء - مطروح – الوادى الجديد".

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه بذلك يبلغ إجمالى ما تم توزيعه (510) أطنان من لحوم أضاحى الأوقاف حتى الآن.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على القائمين على التوزيع ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، إضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.