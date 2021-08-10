شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدولة رممت المعبد اليهودى انطلاقا من حماية دور العبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن شعب مصر مندمج ومتجاور، ونسيج واحد، مؤكداً أن الأديان بها سماحة كبيرة جداً لقبول الآخر والعيش المشترك، ثقافة التسامح وصحيح الأديان يجب أن تسود الثقافة الشعبية، وتدخل إلى كل البيوت المصرية.

وأوضح وزير الأوقاف على هامش المشاركة في مؤتمر دور الدين في دعم العيش المشترك، أن هناك خطة لعودة القوافل الدعوية مع تراجع حدة جائحة كورونا وعودة الأمور إلى نصابها مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك برنامج كبير تقوده الوزارة وهو الإمام المفكر، الذى يعتمد على تطوير قدرات علماء وزارة الأوقاف، وصقل مهاراتهم بصورة يمكن من خلالها نشر الوعى.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإمام المفكر هدفه التحول من التلقي لبرامج التجديد، إلى صناعة التجديد، وصناعة قادة الرأي العام الديني الوسطى، وهو برنامج شديد التقدم، وهناك جهد ضخم لاختيار من يلتحق بهذا البرنامج، وسوف يستكمل خلال الفترة المقبلة.

وكشف الوزير إلى أن وزارة الأوقاف أنتجت كتابا بعنوان حماية الكنائس، ثم تم تطويره إلى حماية دور العبادة، مؤكدا أن الدولة رممت المعبد اليهودي بالإسكندرية، على الرغم من عدم وجود شعائر به، انطلاقا من فكرة حماية دور العبادة، واحترام معتقدات واديان الآخرين، واحترام ما يريده الآخرون.

وقد نظمت الهيئة الإنجيلية اليوم الثلاثاء، مؤتمر عن دور الدين فى دعم العيش المشترك يشارك خلاله عددا من منظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس شيوخ وممثلين عن الأزهر والأوقاف وعدد من رؤساء تحرير الصحف وأساتذة الجامعات.