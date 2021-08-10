شكرا لقرائتكم خبر عن بدء منتدى حوار الثقافات "دور الدين فى دعم العيش المشترك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية مؤتمر "دور الدين فى دعم العيش المشترك" والذى يشارك خلاله عدد من منظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس شيوخ وممثلين عن الأزهر والأوقاف وعدد من رؤساء تحرير الصحف وأساتذة الجامعات.



المؤتمر

وبدأ المؤتمر اليوم بالجلسة الأولى والتي تدور حول الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية .

وتدور الجلسة الثانية حول العيش المشترك من النظرية للتطبيق، حيث يتم خلالها عرض نماذج من مبادرات المنتدى لدعم العيش المشترك ويشارك فيها الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس سابقا.



المؤتمر

ويناقش المؤتمر غدا الأربعاء، الدور الثقافى لدعم مجتمع الاعتدال بجلسة يشارك فيها عدد من رؤساء تحرير الصحف وعلى رأسهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتب الصحفى عماد الدين الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والكاتب الصحفى محمد الباز رئيس تحرير الدستور.