شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الثانية لعام 2021 لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور محمد شاكر فى بيان له اليوم، أن هذه الاجتماعات تأتى لمتابعة ما تم إنجازه وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، ورفع إنتاجية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035 .

واستعرض المجلس أداء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التابعة للهيئة، والبالغ إجمالى قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة حوالى 6000 ميجاوات منها أكثر من 1280 ميجاوات مملوكة للهيئة، والجهود المبذولة بين الهيئة من جهه والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى لفض التشابكات المالية والتى كان لها الأثر الجيد فى تحسين الواجهة المالية للهيئة، وبما انعكس على مستوى أدائها ايجابياً من حيث الالتزام بسداد مدفوعات شركات تنفيذ المشروعات الكبرى سواء مشروع 250 م.و - طاقة رياح فى خليج السويس المنتظر بدء انتاجه للطاقة الكهربائية فى الربع الأخير من عام 2022، أو مشروع 50 م.و - خلايا شمسية بمنطقة الزعفرانة والمتوقع بدء انتاج الطاقة الكهربائية منه منتصف العام القادم.



كما استعرض المجلس تطور أداء الهيئة على المستويين الفنى والمالي، والإجراءات المستقبلية لتشغيل وصيانة مشروعات الهيئة المختلفة ويمكن إيجاز أهم المؤشرات منها، الوضع الفنى لمشروعات الهيئة للعام المالى 2020/2021 حيث بلغ إجمالى الطاقة المنتجة حوالى 4518 الف م.و.س بزيادة قدرها 22% عن العام المالى السابق، 2019/2020، وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع جودة أعمال التشغيل والصيانة لتلك لكافة المشروعات، ومن ثم فقد ساهمت تلك المشروعات فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ خلال العام المالى 2020/2021، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2230 الف طن ثانى اكسيد الكربون.

وفى نهاية الاجتماع أشاد الدكتور الوزير بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالهيئة ومجلس الإدارة مما ساهم فى رفع المعدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتعظيم العائدات، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة .