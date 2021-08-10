شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إعلام مجلس الشيوخ: العيش المشترك فى مصر الأصل وليس استثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام في مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، أن العيش المشترك في مصر هو الأصل وليس الاستثناء، فالوعي العام لدى المصريين تغلب على كل أحداث الفتنة الطائفية التي مرت بها مصر، مؤكدا أن الفترة من العام 2011 حتى 2013، ضرب المصريون نموذج حقيقى فى العيش المشترك، فقد تصدى المسلمون لحرائق الكنائس، وكانوا خير معين لإخوانهم المسيحيين وتصدوا سويا لإرهاب الإخوان.

وأوضح محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، أن مؤتمرات دعم العيش المشترك هامة جدا ومؤثرة فى نشر الوعى العام، ولها دور كبير فى تعميق ثقافة الحوار، مؤكدًا أن الفترة الراهنة تشهد أزهى أوقات العيش المشترك، مؤكداً أن شعب مصر سيظل نسيج واحد.

وقد نظمت الهيئة الإنجيلية اليوم الثلاثاء، مؤتمرا عن دور الدين فى دعم العيش المشترك يشارك خلاله عددا من منظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس شيوخ، وممثلين عن الأزهر والأوقاف وعدد من رؤساء تحرير الصحف وأساتذة الجامعات.

وبدأ المؤتمر اليوم بجلستين، الأولى تدور حول الفقة والتفسير ودعم العيش المشترك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ويديرها الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن.