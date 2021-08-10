شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القابضة لمشروعات الطرق تشترى معدات جديدة بـ800 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، حيث تم استعراض نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنهتى في 30/6/2020 من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالي 2019 /2020

بدأ الاجتماع باستعراض اللواء عادل ترك رئيس الشركة القابضة التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها وخطة تطوير وتحديث تلك الشركات، حيث تم إنشاء مصانع تكميلية داعمة للإنتاج "مصنع إنتاج المواسير الخرسانية، مصنع إضافات الخلطات الخرسانية، مصنع فلنكات جديد، مصنع لوازم الخرسانة سابقة الإجهاد"، وشراء معدات طرق وكباري جديدة لزيادة الإنتاجية الذاتية وتحسين جوده الأعمال بمبالغ تجاوزت 800 مليون جنيه.

وأكد ترك، أن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية، وقام بإشراك الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان والقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح وهو ماكان سبباً مباشراً لارتفاع آداء الشركة.

وأكد وزير النقل، ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.

وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسى للشركة طبقا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث أشار وزير النقل إلى أن هذه التعديلات تمثل نقله فى تطوير وتحسين أداء وزيادة ربحية الشركة وتحفيز مجلس الإدارة والعاملين على التطوير، لافتا إلى أنه من أهم التعديلات التى طرأت على النظام الأساسى للشركة الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى وتوسيع سلطات الجمعية العامة للشركة، فيما يتعلق بتقييم الأداء وتغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية فى ضوء نتائج الأعمال.

ومن المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقا للنظام الجديد فور نشر التعديلات بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية.