شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بصوم مريم العذراء برسامة شمامسة وتدشين مذابح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية منذ يوم السبت الماضى الموافق 7 أغسطس، وحتى يوم 22 أغسطس الجارى، بصوم السيدة مريم العذراء، حيث تمت رسامة شمامسة في كنيسة بمسطرد وتدشين مذبح فى أسوان.

وصلى الأنبا مرقس مطران شبرا إيبارشية الخيمة وتوابعها أول أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في مسطرد (إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر)، وبعد صلاة الصلح رسم نيافته 71 من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس و20 آخرين في رتبة أغنسطس.

تدشين مذبح على اسم الشهيد ونس الأقصرى بطما

دشن الأنبا إسحق أسقف طما، صباح اليوم، المذبح القبلي بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد باجوش بقرية سلامون التابعة لإيبارشية طما على اسم الشهيد ونس الأقصرى.

وشمل التدشين أيضًا مجموعة من الأيقونات وأواني المذبح، إلى جانب أيقونة للشهيد ونس الأقصري.

بدأ بعد انتهاء التدشين، القداس الإلهي بمشاركة مجموعة من الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب.

وفى سياق رعوي آخر التقى الأنبا إسحق مع شعب الإيبارشية (قطاع المدينة)، مساء أمس، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة طما، حيث صلى نيافته رفع بخور عشية والتمجيد وألقى كلمة روحية بمناسبة صوم السيدة العذراء.