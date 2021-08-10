شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستجيب لــ 1964 بلاغاً وشكوى من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة تمكنتها من إنجاز حوالى 99% من الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطنى الجيزة إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال الشهر الماضى من خلال الخط الساخن للمحافظة او منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب.



وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة قد تلقت 1987 بلاغا وشكوى من المواطنين الشهر الماضى تمت الاستجابة الى 1964بلاغا وشكوي منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.



وأكد راشد أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بإستكمال اعمال إصلاح وصيانه لكابلات كهربائية من قبل الجهة المختصة أو تنفيذ مشروع للصرف الصحى وذلك ف اطار الاستجابة لمطالب المواطنين وحلها، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى حلها والتعامل معها بمختلف القطاعات من مياه أو صرف صحى أو بلاغات خاصة بالقمامة أو الكهرباء او البناء المخالف أو الاشغالات أو بلاغات الكوارث.

وجاء ترتيب البلاغات خلال الشهر الماضى التى تلقتها محافظة الجيزة كالأتى (وجود اعطال او مشكلات بالكابلات الكهربائية او انقطاعات نظراً لإرتفاع درجات الحرارة وتخفيض بعض الاحمال كأعلى عدد من البلاغات التى تم تلقيها ثم بلاغات وجود اشغالات او مخلفات والتى تم التعامل الفورى معها ثم بلاغات وقوع حوادث بالطرق ثم ضعف لضغوطات المياه او وجود طفوحات للصرف الصحى ببعض المناطق وأخيراً حالات البناء المخالف.

يذكر انه يتم تلقى بلاغات وشكاوي مواطني محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن 114 او من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب على ارقام (01016050453 – 01152860444) ومن خلال الخطوط الارضية وهى ( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ) .