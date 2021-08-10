شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالغزل والنسيج يُعلن تأسيس صندوق ادخارى للعمال باشتراكات شهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عن بدء النقابة لتنفيذ اجراءات لاستعداد لتأسيس صندوق إدخارى يستفيد منه جميع العاملين في قطاع الغزل والنسيج بعد الخروج على المعاش، موضحا أن النقابة العامة سوف تساهم فى دعم هذا الصندوق الذى يهدف إلى خدمة العمال ماليا بجانب معاشهم الإساسى.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن فكرة هذا الصندوق تعتبر الأولى من نوعها حيث سيقوم العامل بدفع اشتراك شهرى محدد بجانب مساهمة النقابة العامة من استثماراتها، وعند خروج العامل على المعاش يحصل على مبلغ مالى محدد بجانب معاشه الأساسى، مما سيسهم فى تحسين حالته الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن أهمية هذه الفكرة تتماشى مع التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع وشركات الغزل والنسيج في ظل المناخ الإقتصادي الراهن.



وأشار عبد الفتاح إبراهيم إلى أنه اجتمع مع خبير إكتواري لوضع تصور نهائى لتأسيس الصندوق الإدخارى مع الجهات المعنية، تميهدا لعرض الفكرة على مجلس إدارة النقابة العامة المقبل لإقراره.