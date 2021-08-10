شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تؤكد استمرار صرف معاشات أغسطس بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ بالعمل على تيسير كافة الإجراءات خلال صرف معاشات أغسطس الجارى من فروع البنك، حيث يتم استمرار الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كانت الدكتورة نيفين القباج قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من اول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.