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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 8 جنيهات.
‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات.
‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات.
‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه.
‏‎الباذنجان العروس 5 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه.
‏‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- كانتلوب  بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.
‏‎- عنب بناتى 13 جنيها.
‏‎- الباميا الخضراء 14 جنيها.
‏‎- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
‏‎- تفاح بلدى 15 جنيها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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