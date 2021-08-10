شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8 جنيهات.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
- الكوسة بـ 9 جنيهات.
- الجزر بـ 9 جنيهات.
- الخيار بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه.
الباذنجان العروس 5 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب بـ 6.5 جنيه.
- العنب الأحمر 14 جنيها.
- عنب بناتى 13 جنيها.
- الباميا الخضراء 14 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
- تفاح بلدى 15 جنيها.