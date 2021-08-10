شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة": مؤتمر الأهرام الزراعى يتواكب مع جهود الدولة فى المجال الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مؤتمر الأهرام الزراعى الأول يتواكب مع ما تبذله الدولة من جهود وما يتحقق من إنجازات فى المجال الزراعى.

وقال الشوربجي - خلال فعاليات مؤتمر "الأهرام" الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية، اليوم الثلاثاء، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - إن الموتمر من خلال جلساته، يتعامل بحرفية عالية ويساند ما تحقق من إنجازات زراعية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طريق إقامة المعارض والمؤتمرات المتخصصة، ما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الصحفية بالمشاركة فيما تحقق في الدولة من إنجازات في كافة المجالات.

وأضاف أن القطاع الزراعي يلقى اهتماما غير مسبوق من الدولة خلال الفترة الحالية.. مشيرا إلى أن موتمر الأهرام الزراعي يعطي إجابات وافية وقاطعة على كافة الشواغل الاقتصادية والاستثمارية في المجال الزراعي.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن دور الصحافة باق ومستمر في دولة تقدر الصحافة ودورها.. موكدا دور الهيئة وتقديمها كل الدعم لافة الموسسات الصحفية لإبراز النجاحات التي تحققت في الدولة المصرية على كافة المستويات.

يشار إلى أن مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية يخصص جلسة موسعة لمناقشة كل ما يتعلق بالتمويل والتأمين والتكنولوجيا الحديثة فى القطاع الزراعي، واستعراض فرص التمويل المصرفي ودور الجهات المانحة من قبل المؤسسات المصرية والدولية لدعم صغار المزارعين، ومناقشة التأمين على الحاصلات الزراعية لمواجهة مخاطر الاستثمار في القطاع الزراعي.

ويأتي مؤتمر ومعرض "الأهرام الزراعي الأول "ضمن خطة مؤسسة الأهرام في تنظيم العديد من المؤتمرات التي تحظى بدعم ومساندة المؤسسة والهيئة الوطنية للصحافة وأيضا وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وفى مقدمتها مؤتمر الأهرام للطاقة ومؤتمر الأهرام للدواء والمؤتمر الاقتصادي والمؤتمر والمعرض العقاري، إضافة إلى العديد من المؤتمرات والمعارض في مختلف المجالات.