ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 4187 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1851 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و123 مخالفة السير بدون تراخيص، و3 مخالفات الدراجات النارية، و16 مخالفة موقف عشوائي، 25 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.