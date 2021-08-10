بقيمة 180 مليون جنيه.. ضبط 5 ملايين قرص "الكبتاجون" داخل مركب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

في ضربة أمنية ناجحة تجسد أطر التعاون الدولي، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أكثر من 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بحوالي 180 مليون جنيه داخل مركب قادمة إلى ميناء الإسكندرية البحري كانت في طريقها إلى إحدى الدول.

وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تفيد جلب عناصر تشكيل عصابي كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل أحد المراكب.

تابعت الإدارة وصول (مركب) قادمة من إحدى الدول -إلى ميناء الإسكندرية البحري، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني-الأمن العام) والجهات المعنية بالقوات المسلحة، تم استهداف المركب المشار إليها، وأمكن ضبط عناصر التشكيل (15 شخصًا "14 منهم يحملون جنسية إحدى الدول").

وبتفتيش المركب تم ضبط (عدد 36 أسطوانة أكسجين بها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر بلغت حوالي 5,132,250 خمسة ملايين ومائة واثنين وثلاثين ألف ومائتين وخمسين قرصًا)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بجلب المواد المخدرة المضبوطة لحساب (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول مقابل مبالغ مالية.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (180٫000٫000– مائة وثمانين مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة من خلال إحكام الرقابة على كافة المنافذ، وتفعيلاً لأطر التعاون الدولي مع أجهزة مكافحة المخدرات للحيلولة دون استغلال التشكيلات العصابية الدولية تلك المنافذ في جلب وتصدير المواد المخدرة.