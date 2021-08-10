ضبط عنصر إجرامي غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشرائه الأراضي والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بحوالي (10 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية؛ وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.