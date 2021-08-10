ضبط مرتكبي واقعة سرقة مليون جنيه بالإكراه من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مليون جنيه بالإكراه من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وإعادة المسروقات

تلقي قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (سائق بشركة مواد غذائية – موظف أمن إداري بذات الشركة) بأنهما حال سيرهما بسيارة تابعة للشركة عملهما بدائرة القسم، وبحوزتهما مبلغ مالي (مليون جنيه) خاص بالشركة عملهما لإيداعه بفرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس فوجئا بسيارة مجهولة يستقلها عدد (4 أشخاص) قام أحدهم بإطلاق أعيره نارية من سلاح ناري كان بحوزته تجاه السيارة التي يستقلاها مما أدى لإتلاف أحد إطارات السيارة، وإجبارهما على التوقف وعقب ذلك ترجلوا من السيارة قيادتهم واستولوا على حقيبة بداخلها المبلغ المشار إليه كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ومرتكبيها (عدد 10 أشخاص- أحدهم سائق سابق بالشركة محل عمل المُبلغان "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم عدا ثلاثة منهم، وبحوزة أحدهم "السيارة المستخدمة" في ارتكاب الواقعة، وعثر بداخلها على مظروف فارغ لطلقة نارية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر السائق بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بقيام المجنى عليهما بتوريد مبالغ مالية كبيرة للبنك المشار إليه اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، حيث تم الاتفاق مع باقي المتهمين، وأنهم توجهوا لمحل الواقعة مُستقلين السيارة المشار إليها وكذا سيارة أخرى ملك أحدهم، وسيارة "ميكروباص"، وكذا سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية "المستخدمة في ارتكاب الواقعة" .

تم بإرشاد المتهمين ضبط (مبالغ مالية - السيارتين المستخدمتين في الواقعة - طبنجة معدلة).. وأقروا بأن باقي المبلغ المالي المستولى عليه والبندقية الآلية بحيازة المتهمين الهاربين.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهم بسرقتهما بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.