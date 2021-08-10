رئيس جامعة القاهرة يعلن حصول كلية الصيدلة على شهادة "الأيزو" الدولية للمواصفات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت حصول كلية الصيدلة على شهادة الأيزو الدولية 9001/2015 والمختصة بنظام إدارة الجودة للهيكل الإداري، مشيرا إلى أن الحصول على الأيزو يأتي نتيجة للجهود المستمرة في العمل على تطوير والحفاظ على جودة النظام الإداري.

وقال الدكتور الخشت - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن إدارة الجامعة تعمل بشكل دوري ووفقًا لخطط واضحة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والإدارات التابعة لها، مؤكدًا على أن توجه الجامعة نحو الحصول علي الشهادات الدولية يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

وأضاف أن كلية الصيدلة نجحت في على الحصول على شهادة الأيزو 9001:2008 من قبل الشركة المانحة العالمية (AJA)، وتمكنت كلية الصيدلة في عام 2018 من مواكبة الإصدار الأحدث لمواصفات الأيزو 9001:2015 بعد إعادة تقييمها وتجديدها.

وأكد الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة نجحت خلال السنوات الماضية في تجديد شهادات الأيزو الدولية لعدد كبير من الكليات والمراكز وفقا لأحدث المواصفات العالمية، حيث حصلت على على التجديد للأمانة العامة للجامعة بإداراتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم و9 كليات، و11 مركزًا، مشيرا إلى أن نجاح الجامعة في تجديد الشهادات الدولية الجودة يؤكد نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الجامعة والتي تركز على رقمنة الخدمات والعمليات الإدارية والاهتمام المستمر بتنمية العنصر البشري.

جدير بالذكر أن الجهة المانحة لشهادة الأيزو الدولية في مصر وجهت الشكر إلى رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت ؛ للمجهودات التي تبذل لتطوير الجامعة وأشاد بالمشروع الخاص بتطوير قطاع المدن الجامعية لتحويلها إلى مدن جامعية ذكية، إضافة إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها الجامعة في التصنيفات الدولية المعتمدة، كما أثنى على الإنجازات التي حققتها الجامعة نحو التحول الرقمي على المستوى الإداري من خلال رقمنة التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات إلكترونيًا.