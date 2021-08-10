أرقام وتفاصيل.. عاطف مفتاح: نقل مركب خوفو عمل انتحاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إنه بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل مركب خوفو، استدعى خبير أمريكيا 3 مرات، لأخذ رأيهم في عملية نقل المركب، ولكنهم تمصلوا من حمل المسئولية، وأكدوا أن بقاء المركب في مكانها أفضل من المغامرة، وأنه لم يستسلم وكان هناك إصرارا على نقل المركب للمتحف المصري الكبير بدقة بالغة وهو أمر يجسد أسمى معاني النجاح للقوات المسلحة التي أنتمي إليها.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا للإعلان عن كواليس نقل مركب خوفو الأولى: كنت موجود على أسفل عجل السيارة البلجيكية التي حملت مركب خوفو، وكانت كل فمتو ثانية تمر أتنفس الصعداء.

وأكمل: أقسم بالله أن المركب لم تتحرك مل واحد من على ال"كمر" الذي تم تصميمه خصيصا ليحمل جسم المركب، وما حدث شيء يدرس ومذهل للعالم أجمع أن نحافظ على المركب بهذه الطريقة.

وتابع: لم تتعرض المركب بالمبنى الذي تم تصميمه للنقل، لملي واحد اهتزاز، ووزنه ١٢٠ طنا، وفي المرحلة التالية قمنا ببناء ٦ كباري معدنية يتحمل المتر منها ٣٠٠ طن، وحافظنا على المنطقة الأثرية بالهرم، وسوف تستغرق فك هذه الكباري أسبوعين.

وواصل: كان لابد أن يطمئن الفريق الانتحاري للعملية، على كل تفصيلة بحيث نحقق توازن للمشهد كله وطول السيارة ١٧ مترا، وحمل مجموع الحمولات ٣٠٠ طن، ووجدت في التجربة الثانية إحدى عجلات السيارة انحرفت على الأسفلت، وقلقت جدا، واتفقت معه على نظرات متبادلة، وظللت أسير بظهري ١٠ ساعات متتالية، وأصعب شيء على الإطلاق هو خروج هذه الكبسولة الضخمة، واختلاف المناسيب الكبير وميول الطريق الواضح من هضبة الأهرامات إلى المتحف، وبدأنا التجربة من الخميس إلى السبت، وحتى يتم تركيب السيارة استغرق ٣ أسابيع.

وأكمل: طوال الرحلة التي استغرقت يومان لم أشعر بجوع أو بتعب أو بنوم.​