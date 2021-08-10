لقاح جونسون.. الصحة: نتوقع وصول 700 ألف جرعة خلال الفترة المقبلة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه من المتوقع وصول 700 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون خلال الفترة المقبلة.

وتوجهت وزيرة الصحة بالشكر لهيئة الشراء الموحد لدعمها الدائم والمستمر الذي ساهم في إدارة أزمة جائحة كورونا، كما توجهت بالشكر أيضًا للبنك الأفريقي للصادرات والواردات ومجموعة عمل "AVAT" لدعم مصر بأول دفعة من شحنات لقاح فيروس كورونا "جونسون أند جونسون" التي بلغت 261 ألفًا و 600 جرعة وصلت أمس، ضمن سلسلة من الشحنات سوف تصل مصر تباعًا.

جاء ذلك خلال استقبالها لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للصادرات والواردات بروفيسور "بنديكت أوراما"، على رأس وفد، لبحث خطة توريد شحنات لقاحات "جونسون أند جونسون" عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT” ، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول أهمية الاستفادة من القدرة الإنتاجية للدول الأفريقية في تغطية احتياجات القارة من اللقاحات، حيث أكدت الوزيرة استعداد مصر لتلبية احتياجات الدول الأفريقية من لقاحات فيروس كورونا من خلال الإنتاج القومي للقاحات بمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وذلك بعد سد الاحتياج المحلي، كما أكدت الوزيرة جاهزية الطاقة الإنتاجية لمصانع فاكسيرا لتصنيع أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا وتوزيعها للدول الأفريقية من خلال آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT”، وذلك بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.