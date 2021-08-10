الأمر لا يستحق هذه الضجة.. ياسمين الخطيب توضح سبب سؤالها عن مذهب النعمان في عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أوضحت المذيعة ياسمين الخطيب، مقصدها من سؤالها المثير للجدل للمأذونة خلال عقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني.

سألت "ياسمين" المأذونة خلال عقد القران، عن سبب اختيار مذهب الإمام أبوحنيفة النعمان على وجه التحديد دون غيره من المذاهب الثلاثة الأخرى.

وأثار السؤال حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض لا مبرر له لأن هذا مذهب الزواج المعمول به في مصر.

وردت المأذونة على سؤال ياسمين الخطيب، قائلة إن الصيغة الرسمية للزواج المعتمدة وفق القانون المصري تنص على ذلك.

وفندت الخطيب، في منشور لها عبر صفحتها على ففيسبوك، تفاصيل الواقعة وسبب سؤالها هذا السؤال.

وكتبت ياسمين: في مراهقتي سألت والدي.. هو إحنا على مذهب أبوحنيفة.. وأبويا كان رجل مستنير وعلى درجة مرموقة من الوعي والثقافة.. ناشر ابن ناشر وحفيد "ابن الخطيب" مؤسس أول مطبعة على أرض مصر.

وفقا لما أوردته ياسمين في منشورها، أخبرها والدها: في مكتبتي كتاب متخصص عن المذاهب الإسلامية اسمه "الملل والنحل"، اقرئيه واختاري، مردفة: كنت صغيرة.. ما فهمتش حاجة من الكتاب، ولما كبرت، قرأت إن أحدهم سأل شيخ الأزهر العظيم الشيخ محمود شلتوت عن مذهبه، فقال: "أنا مسلم.. وكفى".

وتابعت: "انطلاقا من المبدأ ذاته سألت المأذونة أثناء عقد قراني عن سبب اختيار مذهب أبوحنيفة؟! ليه منقولش (على مذهب رسول الله)؟.

واختتمت ياسمين الخطيب: "الأمر لا يستحق كل هذه الضجة.. كل ما أردته هو تأكيد قول الشيخ شلتوت رحمه الله وأرضاه: (مسلم.. وكفى).