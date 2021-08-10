شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: التحول الرقمى يضمن الحصول على أعلى جودة للخدمة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن المحاور الاستراتيجية لدعم نظم المعلومات ومنظومة التحول الرقمى داخل الهيئة، مشيرة إلى أن ذلك يرتكز على محورين أساسين هما البنية التحتية المعلوماتية، وتطبيقات ميكنة التأمين الصحى الشامل بجميع محافظات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تشمل محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وتابع بيان الهيئة، أن المحور الأول يختص بدعم البنية التحتية المعلوماتية لمقرات الهيئة العامة للرعاية الصحية الرئيسية والفرعية والإقليمية، وكذلك كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، لافتًا إلى أنه قد تم الانتهاء من وضع النموذج الموحد الشبكات الداخلية والمواصفات الفنية المعممة داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

واستكمل البيان، يرتكز محور "البنتية التحتية المعلوماتية" على توفير بيئة الاستضافة الخاصة بكل من ميكنة منظومتى المعامل والأشعة، داخل كافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة فى المحافظات، بما يحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحى الشامل ومنظومة مقدمى الخدمة الصحية بكافة المنشآت التابعة للهيئة.

وأوضح البيان، أن المحور الثانى لدعم نظم المعلومات ومنظومة التحول الرقمى داخل الهيئة، هو تعميم تطبيقات ميكنة التأمين الصحى الشامل بكافة محافظات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى تشمل 4 تطبيقات رئيسية، وهم المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمعامل (LIS)، ومنظومة حفظ صور الأشعة وكتابة التقرير RIS/PACKS، الأقسام الداخلية بالمستشفى، وأخيرًا منظومة المطالبات الإلكترونية والخاصة بوضع آلية للربط المميكن للمطالبات الإلكترونية مع الهيئة العامة للتأمين الشامل، وهو ما يحقق التكامل بين هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأشار إلى أن التحول الرقمى يسهم فى الربط بين جميع الخدمات الطبية التى يتلقاها المواطن داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة للهيئة بالمحافظات سواء ببورسعيد أو الأقصر أو الإسماعيلية، وهو ما يضمن حفظ جميع بيانات المرضى على الملفات الإلكترونية الخاصة بهم، ويسهم فى عمل سجل طبى إلكترونى يحتوى على التاريخ المرضى لكافة المنتفعين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه من خلال هذه التطبيقات يتم تحقيق عملية الربط الآلى داخليًا بين أقسام المستشفيات وكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، وخارجيًا من خلال إجراء العمليات التشغيلية البينية بين هيئة الرعاية الصحية بصفتها هى الهيئة المنوطة بتقديم الخدمة الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل بصفتها هى ممول الخدمة، مشيرًا أن منظومة التحول الرقمى وميكنة الخدمة وكذلك التطبيقات المميكنة التى تم استحداثها داخل كافة المنشآت التابعة للهيئة، تسرع من وتيرة العمل وتجعل البيانات أكثر دقة وتحديدًا، بما يسهم فى دعم المنظومة الرقمية المميكنة لمشروع التأمين الصحى الشامل ككل.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ميكنة الخدمات الصحية هو نواة التحول الرقمى فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ويضمن حصول جميع المتعاملين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أى عقبات تواجههم وبكل سهولة ويُسر، لافتًا إلى أنه يتم تأسيس البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمختلف المحافظات باعتبارها أداة الدولة الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، لتصبح هيئة الرعاية الصحية أول هيئة ذكية رقمية فى تقديم الخدمة تسهيلًا على المنتفعين ليتطابق ذلك مع مقاييس الجودة العالمية فى تقديم الخدمات والرعاية الصحية.