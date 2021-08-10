شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: توطين الصناعات يعمق التصنيع المحلى ويوفر فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عبدالفضيل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك ، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، دعم العمال لاتجاه الحكومة للتوسع في المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية ،وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع ملف المجمعات الصناعية على أجندة الأولويات ،وتخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن "حياة كريمة".

وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن هذه الخطة والتكليفات ليس من شأنها فقط الإرتقاء بالصناعة الوطنية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية،بل سوف توفر فرص العمل وتقضي على البطالة بشكل كبير، مضيفاً أن توطين الصناعات الإستراتيجية من شأنه أن يحافظ على حياة المواطنيين، موضحاً أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة الدواء، يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواء فى مصر ، والعمل على توفيره محليا ، وعدم الإعتماد على الاستيراد من الخارج.