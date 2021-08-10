شكرا لقرائتكم خبر عن البطلة المصرية جيانا فاروق تصل مطار القاهرة وأتوبيس مكشوف فى استقبالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل، البطلة الأولمبية جيانا فاروق الحائزة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى مطار القاهرة الدولى، على متن الرحلة رقم 653، وكان فى استقبالها فور وصولها مطار القاهرة الدولي، الأتوبيس المكشوف والذى يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى.

وكان مطار القاهرة الدولي استعد لاستقبال اللاعبة الفائزة، وعدد من قيادات البعثة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم وضع كافة الترتيبات بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى التى انتشر رجالها لتيسير وتسهيل الجماهير التى ستجيء لتنهئة البطلة المصرية.

من جانبها، استعدت شركة ميناء القاهرة الدولي لاستقبال الأبطال، حيث تم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال البعثة فور وصولهم من على متن الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما خصصت وزارة الطيران أتوبيسا مكشوفا يقل أفراد البعثة كما هو متبع في وصول اللاعبين الحاصلين على الميداليات.

البعثة المصرية تحصد 6 ميداليات أولمبية متنوعة

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال أشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو .