شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز تنقل ملكية سيارتك لشخص آخر.. تعرف على المستندات والإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص، أولًا عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ومن تلك المستندات:

1. تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

2. تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

3. - تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

4. تقديم مستند شهادة المخالفات.

5. تقديم مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

الإجراءات:

1. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

2. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.